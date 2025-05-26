Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по апрель 2025 года число инцидентов с травмами людей на территории железнодорожных объектов Горьковской магистрали уменьшилось на 12%

2025-05-26 09:23
С января по апрель 2025 года число инцидентов с травмами людей на территории железнодорожных объектов Горьковской магистрали уменьшилось на 12%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железнодорожной магистрали зафиксировано снижение числа травматизма среди граждан на 12% в период с января по апрель 2025 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Всего за указанный период 26 человек получили травмы из-за своей неосторожности, в то время как в 2024 году таких случаев было 29.

Сотрудники Горьковской железной дороги регулярно проводят мероприятия по предотвращению травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Это включает в себя совместные рейды с правоохранительными органами и информационные беседы в учебных заведениях.

Основными причинами происшествий становятся переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом и травмы от электричества.

В данный момент на территории ОАО «РЖД» проходит акция «Уступи дорогу поездам!», цель которой - формирование у детей и подростков осознанного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Более 20 тыс. человек уже приняли участие в мероприятиях.

Также, сотрудники Горьковской магистрали вместе с транспортной полицией провели около 1,7 тыс. профилактических рейдов на станциях и перегонах магистрали для выявления нарушителей правил безопасности. Было показано около 900 тематических фильмов и видеороликов, а также проведено более 1 тыс. лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями.

Железная дорога – это место повышенной опасности! Важно строго придерживаться правил: переходить пути только в специально оборудованных местах, не ходить по рельсам, помнить, что платформа – не место для игр и всегда быть настороже, подчеркнула служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru