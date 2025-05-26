С января по апрель 2025 года число инцидентов с травмами людей на территории железнодорожных объектов Горьковской магистрали уменьшилось на 12%

09:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железнодорожной магистрали зафиксировано снижение числа травматизма среди граждан на 12% в период с января по апрель 2025 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Всего за указанный период 26 человек получили травмы из-за своей неосторожности, в то время как в 2024 году таких случаев было 29.

Сотрудники Горьковской железной дороги регулярно проводят мероприятия по предотвращению травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Это включает в себя совместные рейды с правоохранительными органами и информационные беседы в учебных заведениях.

Основными причинами происшествий становятся переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом и травмы от электричества.

В данный момент на территории ОАО «РЖД» проходит акция «Уступи дорогу поездам!», цель которой - формирование у детей и подростков осознанного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Более 20 тыс. человек уже приняли участие в мероприятиях.

Также, сотрудники Горьковской магистрали вместе с транспортной полицией провели около 1,7 тыс. профилактических рейдов на станциях и перегонах магистрали для выявления нарушителей правил безопасности. Было показано около 900 тематических фильмов и видеороликов, а также проведено более 1 тыс. лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями.

Железная дорога – это место повышенной опасности! Важно строго придерживаться правил: переходить пути только в специально оборудованных местах, не ходить по рельсам, помнить, что платформа – не место для игр и всегда быть настороже, подчеркнула служба корпоративных коммуникаций ГЖД.