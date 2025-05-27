За два года эксплуатации, двухэтажный поезд, следующий по маршруту Уфа - Имеретинский Курорт, перевез 800 тысяч пассажиров.

15:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Двухэтажный поезд № 357/358 Уфа – Имеретинский Курорт, принадлежащий Куйбышевскому филиалу АО «ФПК», совершил свой первый рейс 27 мая 2023 года. За два года эксплуатации он перевез около 800 тыс. пассажиров, подтвердив свою популярность и комфортабельность среди туристов и отдыхающих.

Поезд отправляется из Уфы каждый второй день в 06:40 по местному времени, а возвращается со станции Имеретинский Курорт в 13:19.

Вагоны поезда оборудованы современными системами безопасности и связи, биотуалетами, индивидуальными розетками и кондиционерами. В составе есть специальный вагон для пассажиров с ограниченными возможностями, оснащенный подъемником для инвалидных колясок и купе с расширенным пространством.

Маршрут проходит через важные города Поволжья и Юга России, включая Самару, Саратов, Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер.

Дополнительную информацию и возможность приобрести билеты можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.