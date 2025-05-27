Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО "ФГК" выиграло соревнование, организованное Российским союзом промышленников и бизнесменов.

2025-05-27 14:47
ОАО
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Акционерное общество «ФГК» стало лауреатом Всероссийского конкурса, организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей под названием «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость–2024», в категории «За вклад в обеспечение безопасности труда и здоровья персонала».

Специалисты оценивали претендентов по таким параметрам: общепризнанные корпоративные инициативы, проекты и программы по улучшению условий и безопасности труда, достижение позитивных результатов в сокращении количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, реализация мер по улучшению здоровья работников.

«Основными и важнейшими принципами Федеральной грузовой компании в области охраны труда и здоровья работников являются создание комфортных и безопасных условий работы, внедрение комплексных мер предотвращения происшествий на рабочем месте и снижение потенциальных профессиональных рисков, улучшение корпоративной культуры безопасности и ответственное отношение к здоровью персонала. Мы анализируем профессиональные риски и принимаем меры по их контролю, проводим специальную оценку условий работы, обеспечиваем сотрудников средствами индивидуальной защиты и т.д. Компания стремится включить всю команду в вопросы охраны труда, стимулировать каждого работника к повышению уровня ответственности. Для этого в АО «ФГК» используются игровые методы и тимбилдинг, проводятся профессиональные соревнования и тематические мероприятия, социологические опросы, организуется обучение специалистов по охране труда, улучшаются каналы внутренней коммуникации, расширяется программа корпоративного спорта. Благодарим экспертное сообщество за высокую оценку, которая подтверждает правильность выбранного компанией направления в системе управления охраной труда и помогает еще больше объединить коллектив в решении бизнес-задач», – отметил первый заместитель генерального директора АО «ФГК» Сергей Ефремов.

АО «ФГК» постоянно принимает участие в конкурсе «Лидеры бизнеса: динамизм, ответственность, стабильность» и занимает призовые места в разных номинациях.

