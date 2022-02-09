У «Ласточек» на направлении Пермь – Чусовой появятся дополнительные остановки

10:26

По просьбам пассажиров, с 12 февраля пригородные электропоезда «Ласточка», курсирующие на направлении Пермь-2 – Чусовская, будут совершать дополнительные остановки на станциях Левшино и Новые Ляды. Общее время в пути при этом останется без изменений.

Также с учетом пожеланий пассажиров с 12 февраля изменится график отправления некоторых пригородных поездов Горнозаводского направления:

№ 7185 «Ласточка» сообщением Чусовская – Пермь-2 будет отправляться в 05:47 (раньше на 13 минут) (здесь и далее – время местное);

№ 7190 «Ласточка» сообщением Пермь-2 – Чусовская будет отправляться в 19:06 (раньше на 1 час 14 минут);

№ 6206 сообщением Пермь-2 – Чусовская будет отправляться в 19:40 (позже на 33 минуты);

№ 6242 сообщением Комарихинская – Чусовская будет отправляться в 06:02 (позже на 37 минут);

№ 6268/6267 сообщением Пермь-2 – Кизел будет отправляться в 20:19 (позже на 15 минут);

№ 7181 сообщением Теплая гора – Чусовская будет отправляться в 03:25 (раньше на 35 минут);

№ 7182 сообщением Чусовская – Теплая Гора будет отправляться в 22:10 (раньше на 32 минуты);

№ 7183 сообщением Пашия – Чусовская будет отправляться в 04:30 (раньше на 35 минут);

№ 7184 сообщением Чусовская – Пашия будет отправляться в 22:10 (раньше на 32 минуты).

Поезда № 6222 сообщением Пермь-2 – Комарихинская и № 7221 сообщением Комарихинская – Пермь-2 с 13 февраля не курсируют.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте перевозчика – АО «Пермская пригородная компания», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.