У «Ласточек» на направлении Пермь – Чусовой появятся дополнительные остановки

По просьбам пассажиров, с 12 февраля пригородные электропоезда «Ласточка», курсирующие на направлении Пермь-2 – Чусовская, будут совершать дополнительные остановки на станциях Левшино и Новые Ляды. Общее время в пути при этом останется без изменений.
Также с учетом пожеланий пассажиров с 12 февраля изменится график отправления некоторых пригородных поездов Горнозаводского направления:
Поезда № 6222 сообщением Пермь-2 – Комарихинская и № 7221 сообщением Комарихинская – Пермь-2 с 13 февраля не курсируют.
Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте перевозчика – АО «Пермская пригородная компания», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.