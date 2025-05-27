На научно-промышленном форуме «Транспорт. Горизонты развития» Горьковская железнодорожная компания продемонстрировала возможности перевозок на V.

Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2025-05-27 10:25
На пятом научно-промышленном собрании «Транспорт. Перспективы прогресса», проходившем в Торгово-промышленной палате Нижегородской области, Горьковская железная дорога продемонстрировала свои возможности в области грузовых и мультимодальных перевозок. Событие стало платформой для обсуждения ключевых направлений развития транспортной индустрии.

Форум собрал ведущих участников транспортной индустрии: в его работе участвовали представители исполнительной и законодательной власти Нижегородской области, руководители крупных компаний в области транспорта и грузоперевозок, экспертное сообщество.

Начальник Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания — структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания — филиала ОАО «РЖД» Сергей Малинин рассказал о уже реализованных и о предстоящих мультимодальных решениях, включая использование водного транспорта. По его словам, ОАО «РЖД» предлагает комплексные транспортные решения. Это и мультимодальные перевозки, осуществляемые в сотрудничестве с автомобильным, водным и трубопроводным транспортом. Кроме того, достигаются определенные успехи в перевозках прицепов и автопоездов в рамках контейнерных перевозок. Сергей Малинин добавил, что контейнерные перевозки остаются ключевым сегментом логистического рынка, показывая стабильный рост отправок. Особое внимание уделяется развитию системных перевозок, в частности, по международному транспортному коридору «Север – Юг», запущенных совместно с международными партнерами.

Заместитель руководителя отдела коммерции Горьковской управляющей дирекции терминально-складского комплекса, Сергей Субботин, подробно прокомментировал возможности ОАО «РЖД» в области терминально-складской логистики. Он описал существующую инфраструктуру: 2 логистических центра, 10 грузовых терминалов и 30 грузовых площадок, свыше 400 тыс. кв. м площадей для хранения грузов клиентов, более 160 единиц разнообразной техники. Особое внимание он уделил главному терминалу «Доскино», который является ключевым для Нижегородской области. Кроме того, он подчеркнул, что РЖД готовы к сотрудничеству со всеми регионами, деятельность которых связана с покупкой, продажей и отправкой грузов.

Отметим, что на выставочном стенде Горьковской железнодорожной дороги была представлена актуальная информация для грузоотправителей и грузополучателей. Все посетители могли взять с собой брошюры, подготовленные ОАО «РЖД» на темы грузоперевозок по России и за рубеж, контейнерных перевозок, экспедирования грузов, терминально-складских комплексов и «грузовых экспрессов», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

