С 1 июня 2025 года изменится график утреннего пригородного поезда, следующего по маршруту Калининград - Багратионовск.

2025-05-27 10:16
С первого июня 2025 года произойдут изменения в графике движения утреннего пригородного поезда, который ходит по маршруту Калининград – Багратионовск по понедельникам, средам, пятницам и в выходные.

Поезд, который отправляется с Южного вокзала, будет отходить на 15 минут позже, то есть в 08:25, и приезжать на станцию Багратионовск в 09:16.

Эти изменения были внесены в ответ на просьбы пассажиров.

Полную и актуальную информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

