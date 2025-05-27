Результаты весенних субботников на Свердловской магистрали были подведены.

09:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время обычных субботников в апреле и мае, железнодорожники из Свердловска собрали и убрали на специализированные свалки 255 тонн отходов, устранили 64 незаконные мусорные свалки, которые случайно возникают в зоне отвода рядом с садовыми обществами и гаражными комплексами.

Сотрудники и волонтеры СвЖД очистили от мусора места, расположенные рядом с железной дорогой, убрали служебные и технические здания, территории предприятий, близлежащие городские парки и скверы. К 75-летию Победы особое внимание было уделено уборке мемориалов и памятников, посвященных воинам-железнодорожникам и другим участникам Великой Отечественной войны (всего под опекой СвЖД находится около 200 мемориальных объектов).

На производственных и подопечных территориях было собрано, отсортировано по типам (бумага, стекло, пластик) и передано специализированным предприятиям для переработки и включения во вторичное использование 10 тонн вторичного сырья.

В общей сложности, во время проведения экологической кампании было убрано 74 га производственных участков, 8 га прилегающих городских районов и лесопарковых зон, 93 га зоны отвода железной дороги. Эта территория сравнима с размерами 252 футбольных полей.

В весенних экологических акциях участвовали более 10 тыс. работников во всех регионах Свердловской железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.