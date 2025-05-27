Запускается летний сезон для туристов на Железной дороге Кругобайкальской.

09:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Подготовка к летнему сезону на Кругобайкальской железной дороге успешно завершена. В 2025 году, с учетом ожидаемого увеличения числа пассажиров, планируется увеличить количество рейсов туристских поездов и их вместимость.

Путешествие по КБЖД можно осуществить на регулярных рейсах, поезде "Байкальский экспресс", рельсовом автобусе "Нерпочка" и поездах туроператора Baikal Train.

Туристский поезд № 7614/7615 Иркутск-Пассажирский – Слюдянка-1 – Байкал и его обратный маршрут № 7616/7613 в предстоящем сезоне совершат 70 рейсов, что на 20 больше, чем в предыдущем году. Во время пикового спроса планируется увеличить количество вагонов в поезде с 4 до 8.

Пригородный поезд № 6801/6802 "Нерпочка" будет продолжать курсировать между станциями Слюдянка-1 и Байкал составом из 3 вагонов комфортабельного рельсового автобуса, увеличивая до 6 вагонов при проезде организованных групп.

Билеты на поезд "Байкальский экспресс", использующий паровую тягу во время путешествия по КБЖД, уже в продаже. С июля по август 2025 года этот комфортабельный туристский состав совершит 9 рейсов из Иркутска на историческую магистраль и обратно. Поездка будет организована в формате "отель на колесах", когда ночью пассажиры отдыхают в поезде, а днем знакомятся с достопримечательностями.

Стоит отметить, что к началу летнего сезона были выполнены работы по текущему содержанию всех станций и остановочных пунктов КБЖД.

К открытию сезона было отремонтировано 32 пассажирских посадочных платформы, оборудовано 6 пикниковых зон, подготовлены 2 фотозоны, на остановочных пунктах произведен ремонт системы освещения, отреставрированы памятники-паровозы.

Напомним, что в прошлом году 84 тыс. человек совершили путешествие по КБЖД на поездах с туристской программой, что на 8,6% больше, чем в 2023 году, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.