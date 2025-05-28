Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На время празднования Дня города в Ярославле, РЖД планируют удвоить число вагонов в составах «Ласточек».

2025-05-28 16:56
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии ожидаемого роста числа туристов в Ярославле для участия в праздновании 1015-летия города 31 мая, РЖД планирует удвоить количество вагонов в скоростных поездах "Ласточка" на маршруте Москва - Кострома для двух рейсов.

Поезд "Ласточка" с увеличенным до 10 вагонов (вместо обычных 5) отправится из Москвы 30 мая в 17:05, а из Костромы - 1 июня в 11:32. Поезд сделает остановку на Московском вокзале Ярославля в 20:03–20:06 на пути из Москвы и в 12:38–12:41 при движении в обратном направлении.

Билеты на поезда "Ласточка" можно приобрести на официальном сайте ОАО "РЖД", через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" или в любой кассе дальнего следования.

Для жителей и гостей исторического Ярославля, являющегося столицей Золотого кольца, подготовлена обширная программа мероприятий. Основные события пройдут в центре города - на Советской площади, в парке "Подзеленье", на Даманском острове, Волжской набережной, Стрелке. Праздник завершится вечерним фейерверком, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

