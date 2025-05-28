С 1 июня 2025 года начинается ремонт на первой платформе Царицыно Московской железной дороги.

Платформа № 1 на станции Царицыно будет закрыта для реконструкции, которая предусматривает ее интеграцию с новым вестибюлем. Эта платформа используется для прибытия и отправления дальнего следования.

Пассажирам следует учесть, что во время реконструкции посадка и высадка на некоторые пригородные поезда будет осуществляться на платформах №№ 2, 3 и 4. Четыре электропоезда Курского направления – №№ 6001 и 6005 (Царицыно – Серпухов) и №№ 6009 и 6025 (Царицыно – Чехов) будут отправляться с остановочного пункта Покровское вместо Царицыно. Некоторые поезда будут проходить от Подольска до Царицыно без остановки, за исключением 26–27 июля и 2–3 августа. Три поезда – №№ 6019, 6021 и 6012 – не будут работать на участке от Царицыно до Подольска. Для поездов № 6430 (Новоиерусалимская – Царицыно) и № 6352/6351 (Румянцево – Царицыно) конечной остановкой станет платформа Москворечье, а для поезда № 6030 (Серпухов – Царицыно) – платформа Покровское.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.