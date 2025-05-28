Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Оздоровительные сезоны в детских лагерях Куйбышевской железнодорожной линии готовы к началу.

2025-05-28 14:37
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Детские лагеря, принадлежащие Куйбышевской железной дороге, готовятся к началу оздоровительного сезона и ожидают принять более 2,5 тыс. детей в летний период 2025 года.

Так, с первого июня начнет функционировать детский оздоровительный центр санаторного типа «Услада», который находится в Самарской области. С 10 июня откроются детские железнодорожные лагеря имени Ю. Гагарина и К. Заслонова в Республике Башкортостан, а также «Орленок» в Оренбургской области.

В этом году для детей разработаны уникальные программы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: в «Усладе» будет проведен масштабный спортивный праздник, в рамках которого будут проведены соревнования по традиционным видам спорта.

Стоит отметить, что на Куйбышевской железной дороге предусмотрены дополнительные путевки в детский лагерь «Костер» (Пензенская область). В этом году дети также посетят оздоровительные учреждения на Черноморском побережье Кавказа: «Шахтинский текстильщик», который находится недалеко от села Ольгинка Туапсинского района, и «Зеленый огонек», расположенный рядом с приморским поселком Дедеркой.

В общей сложности за сезон планируется оздоровить более 3 тыс. детей, чьи родители работают на Куйбышевской железной дороге, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

