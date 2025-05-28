Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

АО «ФГК» улучшило для ЕВРАЗа процесс организации перемещения платформ для загрузки рельсовых товаров.

2025-05-28 11:48
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Технология обеспечения одного из ведущих металлургических предприятий Западной Сибири - ЕВРАЗ ЗСМК (часть ЕВРАЗ) - была улучшена АО «ФГК» с помощью универсальных платформ. В рамках этого процесса, при адресации платформ в «АСУ ФГК. Диспетчер», специалисты компании внедрили системный логический контроль пригодности вагонов для загрузки рельсовой продукции.

Сергей Тевс, директор Новосибирского филиала АО «ФГК», отметил, что работа проводилась в сотрудничестве с центром продаж, Департаментом информационных технологий и Департаментом эксплуатации подвижного состава компании:

«Наша основная цель - своевременно предоставить грузоотправителям/клиентам компании необходимое количество подвижного состава для перевозки различных видов грузов. Для одного из наших крупных клиентов на территории Западно-Сибирской железной дороги - ЕВРАЗ Объединенного Западно-сибирского металлургического комбината - критически важно в процессе производства иметь под рукой платформы с исправными стоечными скобами. Чтобы исключить адресацию подвижного состава, который не соответствует требованиям клиента, мы вместе с коллегами внедрили набор логических контролей, включая логическое ограничение на оформление транспортных документов с указанием на станции погрузки металлургического предприятия универсальных платформ с неисправными стоечными скобами. Расширение функционала «АСУ ФГК. Диспетчер» в будущем позволит не только обеспечить своевременную и регулярную подачу подвижного состава для нужд клиента, но и сократить время простоя вагона, минимизировать количество непроизводительных рейсов, оптимизировать расходы АО «ФГК» на порожний пробег вагонов».

Рельсовая продукция отправляется для строительства и модернизации инфраструктуры российских железных дорог, включая Восточный полигон, подходы к портам Азово-Черноморского бассейна и другие.

