Дополнительное вечернее движение пригородного поезда "Ласточка" обеспечит связь между Тольятти и Новокуйбышевском.

11:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью улучшения качества пригородных железнодорожных перевозок и повышения доступности транспорта, Куйбышевская железная дорога продолжает вечерний рейс быстрого пригородного поезда "Ласточка" по маршруту Тольятти - Самара до Новокуйбышевска.

Таким образом, начиная с 1 июня 2025 года, "Ласточка" из Тольятти будет приезжать в Новокуйбышевск в 23:17 по местному времени. В данный момент последний электропоезд приезжает на станцию Новокуйбышевская в 21:14.

Поезд будет курсировать по расписанию каждый день и в течение всего года.

Билеты на пригородные поезда Тольятти - Самара - Новокуйбышевская можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" или в любой кассе пригородного сообщения. Все федеральные льготы действуют, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.