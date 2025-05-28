С 2 июня 2025 года возобновляется движение пассажирского поезда на маршруте Калининград – Челябинск.

09:55

С 2 июня до 15 сентября 2025 года снова начнет работать сезонный пассажирский поезд на маршруте Калининград – Челябинск.

Отправление поезда с Южного вокзала запланировано на понедельники в 09:55. Маршрут пролегает через Смоленск, Тулу, Пензу, Самару и Уфу. Прибытие в Челябинск ожидается по четвергам в 06:18. Время в пути составляет 2 дня 17 часов 23 минуты.

Обратный рейс из Челябинска запланирован на четверги в 19:35, прибытие в Калининград на Южный вокзал ожидается в воскресенье в 13:25.

Билеты на дальние поезда калининградского направления можно приобрести за 90 дней до даты отправления. Актуальную информацию и билеты можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», в кассах железнодорожного вокзала, а также по телефону службы поддержки ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого региона России), сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.