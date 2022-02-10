Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги изменится в феврале

17:11

В феврале внесены корректировки в график движения пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги. Это связано с модернизацией системы электроснабжения станции Москва-пассажирская-Казанская в рамках развития будущего МЦД-3.

Обращаем внимание пассажиров, что с 15 по 28 февраля у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, экспрессы № 7122 Москва – Раменское и № 7123 Раменское – Москва (отправлением в 13:00) выведены из расписания, экспрессы № 7183 Голутвин – Москва (в 11:20) и № 7184 Москва – Голутвин (в 13:38) не проследуют на участке Выхино – Голутвин, а электрички № 6556 Москва – Ипподром (в 14:45) и № 6567 Ипподром – Москва (в 14:57) в рабочие дни выведены из графика на участке Быково – Ипподром. Кроме того, 15, 17 и 19 февраля поезда № 6141 Голутвин – Москва (в 22:34) и № 6632 Москва – Ипподром (в 01:15) не проследуют на участке Москва – Перово.

О других изменениях в расписании Казанского направления в феврале и марте можно посмотреть здесь и здесь.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.