С 2025 года на Горьковском железнодорожном направлении было проложено около 97 км «бархатной» дороги.

Сотрудники Горьковской железной дороги с начала года уложили 96,9 км бесстыкового («бархатного») пути. В рамках путеремонтной кампании также были установлены 16 новых комплектов стрелочных переводов.

На данный момент работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна ведутся на нескольких участках в Нижегородской и Владимирской областях: Шеманиха – Уста, Линда – Тарасиха, а также Соловейка – Пологовка – Сережа и Федулово – Ковров.

Ремонтные работы продолжаются на участках Оричи – Стрижи, Стрижи – Лянгасово и Лянгасово – Поздино в Кировской области, Черная Речка – Пудлинговый в Свердловской области, Бирюли – Куркачи в Республике Татарстан, Шолья – Кама в Удмуртской республике, Сатис – Берещено, Сатис – Шатки.

На некоторых станциях в Удмуртской республике и Кировской области (Кизнер, Саркуз, Котельнич) производится установка новых стрелочных переводов.

Специалисты заменяют рельсошпальную решетку, укладывают бесстыковой путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках, где ведутся работы, а также заменяют стрелочные переводы.

В 2025 году сотрудники Горьковской магистрали планируют капитально отремонтировать более 207 км железнодорожного полотна. Также будет произведена замена 101 стрелочного перевода.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности при перевозке пассажиров и грузов, а также на увеличение скорости движения поездов, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.