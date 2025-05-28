С января по апрель 2025 года Красноярская железная дорога перечислила в бюджеты Красноярского края и Хакасии налогов на сумму более 2,6 млрд рублей.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 4 месяцев 2025 года Красноярская железная дорога, включая компании холдинга РЖД, работающие в пределах этой магистрали, внесла в региональные бюджеты 2,6 млрд рублей налогов. Из этой суммы более 2,2 млрд рублей были направлены в бюджет Красноярского края, а 406,6 млн рублей - в бюджет Республики Хакасия.

Более 3,5 млрд рублей страховых взносов были перечислены во внебюджетные фонды.

ОАО «РЖД» продолжает быть одним из самых больших налогоплательщиков в бюджеты Красноярского края и Хакасии, выплачивая налоги своевременно и в полном объеме, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.