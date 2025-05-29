Пункт остановки в регионе Саратова получил новое название в честь уважаемого работника железной дороги.

15:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Станция 822 км в Саратовской области была названа в честь уважаемого железнодорожника и заслуженного работника транспортной отрасли РСФСР Акима Алексеевича Поликарпова, который более двух десятилетий работал руководителем отдела статистического учета и отчетности Министерства транспорта СССР.

В праздничном событии приняли участие заместитель руководителя Приволжской железной дороги по персоналу и социальным вопросам Галина Тацкая, руководитель отдела статистики ОАО «РЖД» Дмитрий Быстрицкий, семья Поликарповых и другие уважаемые гости.

Родным Акима Алексеевича вручили распоряжение о переименовании станции, подписанное генеральным директором – председателем совета директоров ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.

После этого участники события посетили культурно-исторический комплекс «Станция Покровск», где была представлена новая экспозиция, посвященная Акиму Алексеевичу Поликарпову, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.