Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пункт остановки в регионе Саратова получил новое название в честь уважаемого работника железной дороги.

2025-05-29 15:29
Пункт остановки в регионе Саратова получил новое название в честь уважаемого работника железной дороги.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Станция 822 км в Саратовской области была названа в честь уважаемого железнодорожника и заслуженного работника транспортной отрасли РСФСР Акима Алексеевича Поликарпова, который более двух десятилетий работал руководителем отдела статистического учета и отчетности Министерства транспорта СССР.

В праздничном событии приняли участие заместитель руководителя Приволжской железной дороги по персоналу и социальным вопросам Галина Тацкая, руководитель отдела статистики ОАО «РЖД» Дмитрий Быстрицкий, семья Поликарповых и другие уважаемые гости.

Родным Акима Алексеевича вручили распоряжение о переименовании станции, подписанное генеральным директором – председателем совета директоров ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.

После этого участники события посетили культурно-исторический комплекс «Станция Покровск», где была представлена новая экспозиция, посвященная Акиму Алексеевичу Поликарпову, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru