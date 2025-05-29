Герои мультипликационных фильмов приветствуют маленьких путешественников на пригородных поездах Калининграда в честь Дня защиты детей.

14:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Ласточка», украшенная изображениями любимых мультгероев, начнет свои рейсы по маршруту Калининград – Зеленоградск – Светлогорск с 1 июня на Калининградской железной дороге. Во время путешествия для маленьких пассажиров будет организована интерактивная развлекательная программа. Детей на платформе Южного вокзала будут встречать персонажи известных сказок, чтобы вместе отправиться в увлекательное путешествие на поезде.

Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей проводятся совместно с Министерством культуры и туризма Калининградской области.

«Ласточка» отправится в путь с Южного вокзала в 10:15, затем из Зеленоградска в Светлогорск – в 11:29. Возвращение электропоезда из Светлогорска-2 на Южный вокзал запланировано на 12:38.

Приобрести билеты можно различными способами: в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» или «ПроТранспорт+», а также в телеграмм-боте «Электрички РЖД».

С 09:00 до 12:00 на Южном вокзале для детей будет организована игротека на железнодорожную тематику. Волонтеры подготовили различные викторины и игры, чтобы в игровой форме познакомить детей с правилами безопасности на железной дороге, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.