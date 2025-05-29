Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Герои мультипликационных фильмов приветствуют маленьких путешественников на пригородных поездах Калининграда в честь Дня защиты детей.

2025-05-29 14:26
Герои мультипликационных фильмов приветствуют маленьких путешественников на пригородных поездах Калининграда в честь Дня защиты детей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Ласточка», украшенная изображениями любимых мультгероев, начнет свои рейсы по маршруту Калининград – Зеленоградск – Светлогорск с 1 июня на Калининградской железной дороге. Во время путешествия для маленьких пассажиров будет организована интерактивная развлекательная программа. Детей на платформе Южного вокзала будут встречать персонажи известных сказок, чтобы вместе отправиться в увлекательное путешествие на поезде.

Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей проводятся совместно с Министерством культуры и туризма Калининградской области.

«Ласточка» отправится в путь с Южного вокзала в 10:15, затем из Зеленоградска в Светлогорск – в 11:29. Возвращение электропоезда из Светлогорска-2 на Южный вокзал запланировано на 12:38.

Приобрести билеты можно различными способами: в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» или «ПроТранспорт+», а также в телеграмм-боте «Электрички РЖД».

С 09:00 до 12:00 на Южном вокзале для детей будет организована игротека на железнодорожную тематику. Волонтеры подготовили различные викторины и игры, чтобы в игровой форме познакомить детей с правилами безопасности на железной дороге, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru