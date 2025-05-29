Начиная с 2 июня 2025 года, две электрички на Красноярской железной дороге, которые следуют по маршруту Красноярск - Дивногорск, будут работать каждый день.

13:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 2 июня до 31 августа 2025 года будет увеличено количество рейсов двух наиболее популярных электропоездов до Дивногорска: они будут работать ежедневно до окончания летнего сезона.

Так, последний вечерний электропоезд до Дивногорска, который ранее ходил только по рабочим дням, теперь будет работать и в выходные. Отходит он со станции Красноярск в 19:15, прибывает в Дивногорск в 20:22, отправляется из Дивногорска в 20:32, прибывает в Красноярск в 21:35.

Кроме того, утренний маршрут Красноярск – Дивногорск, который ранее был доступен только по субботам и воскресеньям, теперь будет работать каждый день. Отправление со станции Красноярск в 09:09, прибытие в Дивногорск в 10:16, отправление из Дивногорска в 10:26, прибытие в Красноярск в 11:29.

Это наиболее часто используемые рейсы среди жителей и гостей столицы региона, которые в летний период часто посещают Национальный центр В. П. Астафьева и другие достопримечательности, расположенные на маршруте Красноярск – Дивногорск.

Для уточнения расписания движения электропоездов можно обратиться по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.