С начала текущего года до апреля на станциях Горьковской железнодорожной линии было обработано около 1,5 миллиона тонн грузов.

В первые 4 месяца этого года терминалы Горьковской железнодорожной магистрали обработали около 1,5 миллиона тонн грузов, включая:

Тихорецкая – 242,9 тыс. тонн;

Доскино – 200,6 тыс. тонн;

Котельнич-2 – 109,7 тыс. тонн;

Муром – 139,5 тыс. тонн;

Юрьевец – 128,2 тыс. тонн;

Ижевск – 82,1 тыс. тонн;

Киров-Котласский – 71,6 тыс. тонн.

Стоит отметить, что на терминалах магистрали предоставляются услуги комплексного обслуживания: загрузка и разгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление документов для перевозки, услуги по очистке/промывке вагонов.

Активно применяется цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали может воспользоваться услугами терминально-складского комплекса дистанционно через «Личный кабинет» на сайте ОАО «РЖД».

Для удобства клиентов разработаны специализированные сервисы, включая «ЦМ-Экспедитор» (создает оптимальные логистические схемы), «Мастер погрузки» (помогает загрузить и закрепить груз, а также проверяет правильность его размещения) и «ЦМ-авто» (предоставление полного комплекса терминальных услуг при перевозке автомобилей), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.