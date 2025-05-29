31 мая возобновится работа Детской железной дороги в Нижнем Новгороде.

11:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предверии Всемирного дня защиты детей, на Детской железнодорожной линии в Нижнем Новгороде будет организовано торжественное событие, которое будет посвящено началу 86-го сезона летних пассажирских перевозок. Таким образом, 31 мая 2025 года начнется движение поездов. В этот день все пассажиры смогут проехать бесплатно.

Первый поезд на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде отправится со станции Родина в 10:00.

Расписание движения поездов на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде можно узнать на официальном сайте ГЖД в разделе «Детская железная дорога Нижнего Новгорода» и в группе «Новости Горьковской Детской железной дороги» в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках открытия Малой Горьковской на станции Родина будет проведена торжественная линейка, выступление ростовых кукол, детские конкурсы, просмотр экспонатов выставки технического творчества, а также награждение лучших учеников ДЖД в Нижнем Новгороде.

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде будет функционировать с 1 июня по 28 августа 2025 года с среды по воскресенье (понедельник и вторник – выходные). Поезда будут отправляться по расписанию (10:00, 11:00, 14:00, 15:00).

Более 850 молодых железнодорожников ДЖД в Нижнем Новгороде будут обслуживать всю инфраструктуру и обеспечивать движение поездов. Они также изучат основы железнодорожных профессий: машинист локомотива, дежурный по станции, проводник и другие. В течение учебного года они прошли обучение по основам железнодорожного дела, включая охрану труда.

Каждый рейс будет управлять молодой железнодорожник под наблюдением опытного наставника.

Уважаемые представители СМИ, приглашаем вас присоединиться к мероприятию!

Дата проведения: 31 мая 2025 года.

Начало мероприятия: 09:00 (мск).

Место встречи: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, 23А.

Отправьте информацию для аккредитации (ваше полное имя и номер телефона) в ответ на это письмо на электронную почту ncos_FilatovaDE@grw.rzd или звоните по номерам в Нижнем Новгороде: 248-81-50, 8 (910) 799-41-60 (контактное лицо - Дарья Филатова, специалист по связям с общественностью пресс-службы ГЖД), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.