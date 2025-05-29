30-го мая на железнодорожных путях Москвы будет проведен Общий день предотвращения детских травм.

Перед началом летних школьных каникул, 30 мая 2025 года, на Московской железной дороге впервые будет проведен Общий день профилактики детских травм. Сотрудники железной дороги вместе с представителями правоохранительных органов будут объяснять пассажирам правила безопасного поведения на территории железнодорожной инфраструктуры. В специальных зонах будут проводиться викторины для учащихся, активные участники которых получат сувениры.

Главной площадкой мероприятия станет станция Железнодорожная, которая находится в Балашихе Московской области. Кроме того, акции будут проводиться на вокзалах Рязани, Голутвина, Узловой, Орла, Курска, Смоленска и Вязьмы, на Тульской детской железной дороге в Новомосковске и в Парке железнодорожников в Брянске.

Также на других станциях сотрудники железной дороги будут раздавать брошюры о безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.