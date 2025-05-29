Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

30-го мая на железнодорожных путях Москвы будет проведен Общий день предотвращения детских травм.

2025-05-29 10:28
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перед началом летних школьных каникул, 30 мая 2025 года, на Московской железной дороге впервые будет проведен Общий день профилактики детских травм. Сотрудники железной дороги вместе с представителями правоохранительных органов будут объяснять пассажирам правила безопасного поведения на территории железнодорожной инфраструктуры. В специальных зонах будут проводиться викторины для учащихся, активные участники которых получат сувениры.

Главной площадкой мероприятия станет станция Железнодорожная, которая находится в Балашихе Московской области. Кроме того, акции будут проводиться на вокзалах Рязани, Голутвина, Узловой, Орла, Курска, Смоленска и Вязьмы, на Тульской детской железной дороге в Новомосковске и в Парке железнодорожников в Брянске.

Также на других станциях сотрудники железной дороги будут раздавать брошюры о безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

