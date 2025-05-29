На Восточно-Сибирской железной дороге организуются акции по предотвращению травматизма среди детей.

10:20

Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев с участием подростков на территории железнодорожной инфраструктуры, продолжаются на Восточно-Сибирской магистрали. Эти акции проводятся в рамках месячника безопасности "Уступи дорогу поездам!".

В Иркутской области, на станции Гончарово, работники железной дороги организовали проверку в районе путепровода, где местные жители часто игнорируют правила безопасности при переходе через рельсы. Стоит отметить, что в 2023 году здесь был разобран старый пешеходный переход, не соответствующий нормам безопасности. На расстоянии 400 метров был установлен новый переход с световой и звуковой сигнализацией, но люди продолжают пересекать железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте, подвергая себя риску.

Сотрудники ВСЖД провели профилактические беседы с нарушителями и вручили им информационные брошюры с правилами поведения на территории железнодорожной инфраструктуры.

На станции Суховская работники железной дороги вместе с транспортной полицией организовали для учеников 1 класса школы № 36 г. Ангарска урок безопасности и экскурсию к месту базирования пожарного поезда. Детям объяснили правила безопасного поведения рядом с железной дорогой и показали обучающие мультфильмы.

В Бурятии школьники из Улан-Удэ - ученики городской школы № 48 и Республиканского социально-реабилитационного центра для подростков - имели возможность наблюдать железную дорогу из окна автомотрисы. Для многих из них это было первое путешествие на поезде. Они проехали по маршруту Улан-Удэ – Заудинский – Улан-Удэ. Во время поездки для них был организован урок безопасности, где рассказали о важности соблюдения правил поведения рядом с железнодорожной магистралью, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.