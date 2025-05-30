Магистраль Горьковская подготовлена к функционированию при высоких температурах.

16:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники железной дороги увеличили меры безопасности и санитарные стандарты на пассажирских станциях из-за повышенных температур в некоторых регионах, которые находятся в пределах Горьковской железной дороги.

Персонал железнодорожной линии вместе с подрядчиками проводит дополнительную очистку территории вокзалов и станций от пыли и грязи. Для комфортного пребывания пассажиров на вокзалах и ТПУ обеспечивается кондиционирование и вентиляция помещений. Ежедневно проводится проверка готовности локомотивов к жарким погодным условиям. Сотрудники железной дороги проверяют работоспособность электрического, тормозного, пневматического, механического и дизельного оборудования, кабины экипажа, тяговых и вспомогательных электромашин, устройств безопасности и радиосвязи.

Как заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, все 24 пожарных поезда (расположенные на крупных станциях во всех обслуживаемых регионах ГЖД) всегда готовы к действию. Специализированные составы могут быстро прибыть на место происшествия в любую точку железнодорожной сети. Пожарные поезда обеспечивают безопасность на объектах железнодорожного транспорта и в прилегающей зоне. Они способны локализовать и устранить пожары на расстоянии до 800 м от железнодорожного полотна.

В 2025 году пожарные поезда ГЖД сделали 7 выездов для помощи подразделениям МЧС в тушении и предотвращении распространения пламени на близлежащие населенные пункты.

В предверии летнего пожароопасного сезона 2025 года было дополнительно установлено 14 водонаполненных цистерн, каждая из которых способна вместить примерно 70 тонн воды. В каждом поезде находятся 2 цистерны-резервуары, насосная станция на вагоне, переносные электростанции, пожарные шланги и другое оборудование. Каждый поезд оборудован резервуарами, которые могут вместить более 5 тонн пенообразователя и до 122 тонн воды - этого достаточно для заправки 24 пожарных машин.

Горьковская железная дорога призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать траву и не разводить огонь на открытых местах, быть бдительными и предпринимать все необходимые меры для предотвращения пожаров, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.