Экспресс Красноярск – Енисей – Дивногорск совершит первую поездку 12 февраля

12 февраля на Дивногорском направлении Красноярской железной дороги первую экспериментальную поездку совершит городской экспресс-электропоезд.

Он проследует по популярному маршруту Красноярск – Енисей – Дивногорск, минуя промежуточные остановки. Единственной остановкой в пути следования станет станция Енисей.

Время стоянки на станции Енисей будет сокращено до 3 минут (вместо 8-10).

Эксперимент проводится компанией «Краспригород» по просьбам пассажиров, проживающих в Дивногорске и пользующихся «Городской электричкой» для поездок в Красноярск на работу и обратно.

Следование без промежуточных остановок позволит сократить время в пути на 15-18 минут.

Так, утренний электропоезд Красноярск – Енисей – Дивногорск отправится со станции Красноярск в 09:09, прибудет на станцию Енисей в 09:18. В Дивногорск экспресс прибудет на 18 минут раньше – в 09:55 вместо 10:13.

В обратном направлении экспресс отправится со станции Дивногорск в 10:23, прибудет на станцию Енисей в 10:57. На станцию Красноярск поезд прибудет на 15 минут раньше – в 11:09 вместо 11:24.

Экспериментальное расписание будет действовать для утреннего поезда с 12 февраля по субботам.

Кроме того, с 12 февраля на 3 минуты сократится время стоянки на станции Енисей для следующих субботних электропоездов:

№ 6976-6975 Красноярск – Дивногорск (отправление со станции Красноярск в 11:34, прибытие на станцию Дивногорск в 12:30 вместо 12:36);

№ 6978-6977 Дивногорск – Красноярск (отправление со станции Дивногорск в 12:46, прибытие на станцию Красноярск в 13:41 вместо 13:48).

Время указано местное.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание», или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.