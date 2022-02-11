Экспресс Красноярск – Енисей – Дивногорск совершит первую поездку 12 февраля

12 февраля на Дивногорском направлении Красноярской железной дороги первую экспериментальную поездку совершит городской экспресс-электропоезд.
Он проследует по популярному маршруту Красноярск – Енисей – Дивногорск, минуя промежуточные остановки. Единственной остановкой в пути следования станет станция Енисей.
Время стоянки на станции Енисей будет сокращено до 3 минут (вместо 8-10).
Эксперимент проводится компанией «Краспригород» по просьбам пассажиров, проживающих в Дивногорске и пользующихся «Городской электричкой» для поездок в Красноярск на работу и обратно.
Следование без промежуточных остановок позволит сократить время в пути на 15-18 минут.
Так, утренний электропоезд Красноярск – Енисей – Дивногорск отправится со станции Красноярск в 09:09, прибудет на станцию Енисей в 09:18. В Дивногорск экспресс прибудет на 18 минут раньше – в 09:55 вместо 10:13.
В обратном направлении экспресс отправится со станции Дивногорск в 10:23, прибудет на станцию Енисей в 10:57. На станцию Красноярск поезд прибудет на 15 минут раньше – в 11:09 вместо 11:24.
Экспериментальное расписание будет действовать для утреннего поезда с 12 февраля по субботам.
Кроме того, с 12 февраля на 3 минуты сократится время стоянки на станции Енисей для следующих субботних электропоездов:
Время указано местное.
Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание», или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».
Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.