1 июня в Кемерово начинается новый сезон функционирования детской железнодорожной линии

12:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первого июня, в День защиты детей, Кемеровская детская железная дорога как обычно начнет новый сезон. В этот день на территории учебно-опытной железной дороги пройдет праздник для детей и их родителей.

В планах: театральное интерактивное представление, музыкальные выступления, шоу с мыльными пузырями и различные игры. В этот день дети смогут бесплатно покататься на поездах детской железной дороги.

Торжественное событие начнется в 09:30 по адресу: г. Кемерово, Притомский проспект, д. 1. Первый поезд отправится в 11:20 со станции Пионерская до станции Городская.

Пассажиры учебно-опытной железной дороги смогут путешествовать по маршрутам Пионерская – Притомский, Пионерская – Городская, Притомский – Городская и обратно. Информацию о расписании и стоимости билетов можно найти на веб-сайте Кемеровской детской железной дороги или в группе Вконтакте.

Приглашаем представителей прессы осветить событие! Аккредитация и дополнительная информация по телефонам: (3842) 32-44-67, 8 (913) 305-71-69, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.