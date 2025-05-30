Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

1 июня в Кемерово начинается новый сезон функционирования детской железнодорожной линии

2025-05-30 12:42
1 июня в Кемерово начинается новый сезон функционирования детской железнодорожной линии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первого июня, в День защиты детей, Кемеровская детская железная дорога как обычно начнет новый сезон. В этот день на территории учебно-опытной железной дороги пройдет праздник для детей и их родителей.

В планах: театральное интерактивное представление, музыкальные выступления, шоу с мыльными пузырями и различные игры. В этот день дети смогут бесплатно покататься на поездах детской железной дороги.

Торжественное событие начнется в 09:30 по адресу: г. Кемерово, Притомский проспект, д. 1. Первый поезд отправится в 11:20 со станции Пионерская до станции Городская.

Пассажиры учебно-опытной железной дороги смогут путешествовать по маршрутам Пионерская – Притомский, Пионерская – Городская, Притомский – Городская и обратно. Информацию о расписании и стоимости билетов можно найти на веб-сайте Кемеровской детской железной дороги или в группе Вконтакте.

Приглашаем представителей прессы осветить событие! Аккредитация и дополнительная информация по телефонам: (3842) 32-44-67, 8 (913) 305-71-69, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru