Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Барнауле начала работу выставка под названием «Дороги Победы».

2025-05-30 12:36
В Барнауле начала работу выставка под названием «Дороги Победы».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Экспозиция под названием «Дороги Победы», посвященная вкладу работников железной дороги в ходе Великой Отечественной войны, была открыта в торговом комплексе «Галактика» в Барнауле. В ней представлены уникальные архивные материалы, которые рассказывают о функционировании железнодорожного транспорта в период с 1941 по 1945 год и о вкладе сотрудников железной дороги в достижение Победы.

Данная экспозиция является составной частью большого интерактивного проекта, разработанного холдингом «РЖД» к празднованию Дня Победы. Его цель - показать сложность и разнообразие трудовых и военных подвигов работников железнодорожного транспорта: от медсестер на санитарных поездах до народных комиссаров путей сообщения.

Экспозиция открыта для всех желающих. Ее работа продлится до 6 июня 2025 года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru