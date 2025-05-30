В Барнауле начала работу выставка под названием «Дороги Победы».

Экспозиция под названием «Дороги Победы», посвященная вкладу работников железной дороги в ходе Великой Отечественной войны, была открыта в торговом комплексе «Галактика» в Барнауле. В ней представлены уникальные архивные материалы, которые рассказывают о функционировании железнодорожного транспорта в период с 1941 по 1945 год и о вкладе сотрудников железной дороги в достижение Победы.

Данная экспозиция является составной частью большого интерактивного проекта, разработанного холдингом «РЖД» к празднованию Дня Победы. Его цель - показать сложность и разнообразие трудовых и военных подвигов работников железнодорожного транспорта: от медсестер на санитарных поездах до народных комиссаров путей сообщения.

Экспозиция открыта для всех желающих. Ее работа продлится до 6 июня 2025 года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.