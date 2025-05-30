В течение года 327 тыс. пассажиров воспользовались услугами электропоездов, следующих по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас.

12:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27 мая отмечается годовщина начала движения электропоездов по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас в Кемеровской области. В честь этого события на железнодорожной станции Кемерово был организован праздничный концерт, а пассажирам были вручены подарки от транспортной компании.

«За прошедший год электропоезда по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас стали надежным и удобным способом передвижения для более чем 327 тыс. пассажиров, – заявил генеральный директор АО «Кузбасс-пригород» Алексей Ващенко. – Мы ведем работу по обращениям граждан вместе с Западно-Сибирской железной дорогой, администрацией города Кемерово, министерством транспорта Кузбасса, благодаря чему добавили 6 остановок на маршруте. Также, начиная с января, мы продлили маршрут до станции Барзас, улучшив тем самым транспортную доступность для жителей Березовского.

Каждый 12 пассажир маршрута (более 27 тыс. человек) – школьник или студент. Это подтверждает популярность электропоездов среди этой категории пассажиров. Четверть билетов (более 81 тыс.) от общего количества продаж осуществляется через электронные сервисы – мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и чат-бот «Кузбасс-пригород» в Telegram.

Напоминаем: электропоезда по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас ходят по будням утром и вечером. Билеты можно приобрести онлайн через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», Telegram-бот АО «Кузбасс-пригород», а также в пригородной кассе вокзала. Расписание поездов можно узнать на сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), информирует служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.