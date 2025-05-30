Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение года 327 тыс. пассажиров воспользовались услугами электропоездов, следующих по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас.

2025-05-30 12:31
В течение года 327 тыс. пассажиров воспользовались услугами электропоездов, следующих по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27 мая отмечается годовщина начала движения электропоездов по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас в Кемеровской области. В честь этого события на железнодорожной станции Кемерово был организован праздничный концерт, а пассажирам были вручены подарки от транспортной компании.

«За прошедший год электропоезда по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас стали надежным и удобным способом передвижения для более чем 327 тыс. пассажиров, – заявил генеральный директор АО «Кузбасс-пригород» Алексей Ващенко. – Мы ведем работу по обращениям граждан вместе с Западно-Сибирской железной дорогой, администрацией города Кемерово, министерством транспорта Кузбасса, благодаря чему добавили 6 остановок на маршруте. Также, начиная с января, мы продлили маршрут до станции Барзас, улучшив тем самым транспортную доступность для жителей Березовского.

Каждый 12 пассажир маршрута (более 27 тыс. человек) – школьник или студент. Это подтверждает популярность электропоездов среди этой категории пассажиров. Четверть билетов (более 81 тыс.) от общего количества продаж осуществляется через электронные сервисы – мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и чат-бот «Кузбасс-пригород» в Telegram.

Напоминаем: электропоезда по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас ходят по будням утром и вечером. Билеты можно приобрести онлайн через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», Telegram-бот АО «Кузбасс-пригород», а также в пригородной кассе вокзала. Расписание поездов можно узнать на сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), информирует служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru