Сотрудники железной дороги Северной магистрали провели подготовку поездов и станций к периоду интенсивных летних перевозок пассажиров.

10:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Северной железнодорожной магистрали была выполнена подготовка инфраструктурных объектов и транспортных средств к периоду летних массовых перевозок пассажиров.

33 вокзала, 29 пассажирских зданий, 211 залов ожидания на небольших станциях и 993 платформы готовы к обслуживанию пассажиров.

Для обеспечения безопасности и удобства во время поездок и ожидания поездов были проведены проверки систем оповещения, освещения, вентиляции и кондиционирования, пожарной сигнализации, соблюдения правил электробезопасности, а также санитарного состояния помещений на вокзалах. На платформах было обновлено покрытие, проведена разметка безопасных зон, павильоны, ограждения и скамейки были окрашены.

К дальним перевозкам подготовлено более 670 вагонов, для пригородных маршрутов – 17 электропоездов, 24 рельсобуса РА-3 «Орлан» и 68 вагонов локомотивной тяги.

В процессе подготовки транспортных средств к летнему сезону пассажирских перевозок особое внимание уделяется техническому состоянию корпуса, колесных пар, сцепных и тормозных устройств, тележек и рам вагонов, салонам и сантехническому оборудованию, системам кондиционирования воздуха, электропитания, водоснабжения, оповещения и пожарной безопасности. Вентиляция переключается на летний режим работы, а в конце проводится внешняя мойка вагонов и уборка салонов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.