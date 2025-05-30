Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники железной дороги Северной магистрали провели подготовку поездов и станций к периоду интенсивных летних перевозок пассажиров.

2025-05-30 10:26
Сотрудники железной дороги Северной магистрали провели подготовку поездов и станций к периоду интенсивных летних перевозок пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Северной железнодорожной магистрали была выполнена подготовка инфраструктурных объектов и транспортных средств к периоду летних массовых перевозок пассажиров.

33 вокзала, 29 пассажирских зданий, 211 залов ожидания на небольших станциях и 993 платформы готовы к обслуживанию пассажиров.

Для обеспечения безопасности и удобства во время поездок и ожидания поездов были проведены проверки систем оповещения, освещения, вентиляции и кондиционирования, пожарной сигнализации, соблюдения правил электробезопасности, а также санитарного состояния помещений на вокзалах. На платформах было обновлено покрытие, проведена разметка безопасных зон, павильоны, ограждения и скамейки были окрашены.

К дальним перевозкам подготовлено более 670 вагонов, для пригородных маршрутов – 17 электропоездов, 24 рельсобуса РА-3 «Орлан» и 68 вагонов локомотивной тяги.

В процессе подготовки транспортных средств к летнему сезону пассажирских перевозок особое внимание уделяется техническому состоянию корпуса, колесных пар, сцепных и тормозных устройств, тележек и рам вагонов, салонам и сантехническому оборудованию, системам кондиционирования воздуха, электропитания, водоснабжения, оповещения и пожарной безопасности. Вентиляция переключается на летний режим работы, а в конце проводится внешняя мойка вагонов и уборка салонов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru