В регионе Нижний Новгород прошел местный этап детского футбольного чемпионата Всероссийского уровня «Локобол–2025 – РЖД»

10:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В деревне Большой Суходол Нижегородской области с 25 по 27 мая прошел региональный этап детского Всероссийского футбольного турнира «Локобол–2025 – РЖД», в котором участвовали команды мальчиков и девочек (2013–2015 годы рождения).

Более 200 молодых спортсменов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Семенова, Выксы, Богородска, Балахны, Павлова, Ворсмы и Иванова приняли участие в этом региональном этапе.

16 команд мальчиков и 6 команд девочек из спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских домов, школ-интернатов боролись за победу.

Самые высокие результаты среди мальчиков показали команды СШОР № 8, «Мещера» (Нижний Новгород) и «Спартак» (Ворсма).

Среди девочек наиболее выдающимися стали команды «Пари-НН» (Нижний Новгород) и СШОР № 8 (Нижний Новгород).

«Локобол – РЖД» является крупнейшим детским турниром в России и одним из самых масштабных в мире. Обычно в фестивале участвуют 2,5 тыс. команд. Матчи проводятся во всех 89 регионах РФ, а также в некоторых других странах. Первый матч в рамках фестиваля «Локобол – РЖД» был сыгран в 2007 году.

Целью мероприятия является реализация социальной программы по воспитанию молодого поколения физически здоровыми людьми, популяризация спорта, развитие детско-юношеского футбола в России, укрепление дружеских связей и сотрудничества между различными регионами и странами, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.