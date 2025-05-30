Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Киевскому направлению Московской железной дороги ожидаются с 1 по 6 июня 2025 года.

2025-05-30 10:07
В период с 1 по 6 июня 2025 года, в связи с плановыми работами по замене стрелочных переводов на станциях Латышская и Нара, изменится расписание некоторых пригородных поездов на Киевском направлении Московской железной дороги.

На Латышской станции работы будут проводиться с 21:30 до 07:30 с 1 по 3 июня. В это время движение поездов на участке Латышская – Ворсино будет осуществляться по соседнему пути в обе стороны. Это приведет к изменению времени отправления и прибытия некоторых поездов дальних маршрутов.

На станции Нара техническое «окно» запланировано на 5–6 июня с 21:20 до 07:20. Во время проведения работ движение на участке Бекасово – Нара будет осуществляться в реверсивном режиме, что также повлияет на расписание поездов дальних маршрутов.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

