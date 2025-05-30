Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожная компания Север обеспечивает транспортировку детей до мест отпуска летом с помощью пригородных поездов.

2025-05-30 09:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Северная железнодорожная компания организует транспортировку детей в летние оздоровительные лагеря «Березка» и «Сахареж», которые находятся в Ярославской области, с помощью пригородных поездов.

Первый отъезд запланирован на 1 июня: 300 детей отправятся в загородный комплекс «Березка». 2 июня 630 детей отправятся в детский оздоровительный лагерь лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж».

Для транспортировки были разработаны специальные маршруты и расписание, подготовлен подвижной состав и платформы. Дети отправятся на отдых на современных комфортабельных электропоездах ЭП2Д под присмотром медицинского персонала и полиции.

Во время летних каникул планируется перевезти более 8,4 тыс. детей на отдых и обратно пригородными поездами, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

