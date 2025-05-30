Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Персонал Железной дороги Забайкалья организовал для учащихся презентацию экспозиции плакатов и викторину на центральном железнодорожном станции Читы.

2025-05-30 09:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перед Международным днем защиты детей работники Забайкальской железной дороги, транспортной полиции и комитета образования администрации городского округа «Город Чита» организовали презентацию выставки предупредительных плакатов «Безопасная железная дорога» на вокзале станции Чита-2. Первыми посетителями экспозиции стали ученики из Читинской общеобразовательной школы № 5, состоящие в классе юных друзей полиции.

После ознакомления с графическими работами школьники из Читы не только обсудили их содержание, но и приняли участие в викторине, закрепили знания во время инструктажа на платформе станции, получили в качестве сувениров подарки от ЗабЖД.

Эта встреча стала финальным событием месячника «Уступи дорогу поездам!». В эти дни на вокзалах ЗабЖД через громкую связь звучат напоминания о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре. В кассах Читинского вокзала раздают тематические буклеты и раскраски. На станции Чита-1 30 мая прошел рейд по выявлению нарушителей правил перехода железнодорожных путей.

Напомним, что для организации выставки были отобраны лучшие работы юных художников из Забайкальского края и Амурской области, участвовавших в конкурсе, который организовала ЗабЖД в 2024 году.

Отметим, что в дальнейшем выставка будет демонстрироваться в образовательных учреждениях регионов. Ранее экспозиция побывала на 15 станциях магистрали. В каждом населенном пункте ее посещали группы учащихся местных школ, воспитанников детских садов, представителей общественных организаций. Для них были организованы уроки по правилам нахождения в зоне движения поездов, показы тематического видео, игровые занятия. Всего в ходе работы передвижной выставки ее смогли посетить более 6 тыс. человек.

ЗабЖД напоминает о строгом запрете на проход по путям в неопределенных местах, пересечение путей перед приближающимся поездом, а также восхождение на крыши вагонов. При приближении к железнодорожным путям следует снять наушники и капюшон, чтобы не пропустить звуковые сигналы поезда!

Взрослые должны обеспечивать надлежащий присмотр за детьми вблизи железнодорожных путей! Железная дорога представляет собой источник повышенной опасности, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

