Свердловская железнодорожная компания проводит ряд погружающих представлений, посвященных деятельности железной дороги в период военных лет.

2025-05-30 09:39
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Показ иммерсивного спектакля, посвященного эвакуации музейных ценностей во время Великой Отечественной войны, был организован Свердловской железной дорогой. Проект был реализован в честь годовщины Победы с поддержкой Департамента культуры администрации Екатеринбурга.

Спектакль-экскурсия проводится в виде реконструкций в культурно-образовательном центре «Эрмитаж-Урал», который 84 года назад, тогда еще Свердловской картинной галереей, принял на хранение сотни тысяч экспонатов из Государственного Эрмитажа.

В постановке участвуют как профессиональные актеры, так и любители. Они включают зрителей в театральное действо, помогая им погрузиться в историю спасения уникальной коллекции. Сценарий для спектакля написала известная российская драматург, ученица Николая Коляды и лауреат многих литературных конкурсов Ирина Васьковская.

Среди гостей мероприятия были ветераны железной дороги, молодые сотрудники магистрали, представители промышленности и общественности. Они не только наблюдали за спектаклем, но и смогли почувствовать то же, что и его герои.

«Эвакуация считается самой большой логистической операцией. Современные железнодорожники помнят и гордятся тем, что уже на 14-й день войны в Свердловск была доставлена первая партия шедевров Государственного Эрмитажа специальным поездом из Ленинграда. Они чтут память бесстрашных работников, которые эвакуировали и спасали для будущих поколений бесценные экспонаты с прифронтовых территорий. Сегодня мы можем отдать дань уважения тем, кто участвовал в спасении мировых шедевров», - заявил глава СвЖД Павел Бурцев после представления.

В планах на осень 2025 года - организация серии экскурсий-реконструкций, которые расскажут о функционировании железнодорожного транспорта во время Великой Отечественной войны и других важных исторических периодах. Вместе с Департаментом культуры администрации Екатеринбурга СвЖД намерена также создать аудиогид для тематических экскурсий по центру «Эрмитаж-Урал» и другим музейным объектам, а также разработать видеоверсию спектакля о эвакуации шедевров Эрмитажа в годы войны для показа на объектах СвЖД и на публичных мероприятиях, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

