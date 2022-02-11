Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 3,6 тыс. забытых вещей помог найти пассажирам Куйбышевской железной дороги специальный онлайн-сервис в 2021 году

2022-02-11 15:12
В 2021 году работники Куйбышевского филиала АО «ФПК» помогли найти пассажирам 3674 предмета, забытых в поездах дальнего следования. Это более чем в 2 раза превышает показатели 2020 года, когда было найдено 1754 предмета. Среди забытых вещей – документы, сотовые телефоны, ноутбуки, предметы одежды, наушники, зарядные устройства для телефонов, гитары, игрушки и книги.

Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «ЖД» или по адресу lost.fpc.ru. В заявке нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

