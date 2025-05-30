Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

1-го июня детская железная дорога в Красноярске запустит свой 89-й сезон.

2025-05-30 09:28
1 июня, в День защиты детей, Красноярская детская железная дорога празднично открывает свой 89-й сезон. В 2025 году здесь обучаться будут 199 учеников.

В этом году малая магистраль снова функционирует в специальном режиме из-за реконструкции Центрального парка Красноярска. Несмотря на то, что в этом сезоне уникальные мини-поезда, управляемые молодыми железнодорожниками, не будут курсировать, обучение курсантов ДЖД продолжается.

Молодых железнодорожников ждут увлекательные практические занятия и образовательные экскурсии, число которых возрастет. Они посетят вокзалы, станции, депо КрасЖД, пройдут обучение в Красноярском учебном центре профессиональных квалификаций ОАО «РЖД», а также в лабораториях Красноярского института железнодорожного транспорта.

Основы железнодорожных профессий ученики будут изучать на современных VR-тренажерах «Дежурный по станции», «Дежурный по железнодорожному переезду» и «Машинист локомотива».

Праздничная церемония открытия 89-го сезона Детской железной дороги пройдет в красноярском Дворце культуры железнодорожников, где руководители КрасЖД поздравят ребят. 46 новичкам, для которых этот сезон будет первым, вручат удостоверения молодых железнодорожников, сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

