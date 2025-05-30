Железнодорожные волонтеры организуют мероприятие «Подари радость» на восьми станциях Забайкальской железной дороги в День защиты детей.

1-го июня, волонтеры, связанные с железнодорожной отраслью, организуют мероприятие "Подари радость" на восьми станциях Забайкальской железнодорожной магистрали в Забайкальском крае и Амурской области. Это событие приурочено к Международному дню защиты детей. В Забайкалье данное мероприятие будет проведено в городах Чита, Борзя, Карымское, Шилка и Могоча, а в Амурской области - в Магдагачах, Шимановске и Белогорске.

Все посетители станций смогут принять участие в данном мероприятии. Для детей будут устроены различные активные игры, а также конкурсы на лучший рисунок на асфальте. Кроме того, волонтеры напомнят молодым жителям Забайкалья и Амурской области о правилах безопасного поведения рядом с железнодорожными путями перед началом летних каникул.

Мероприятие "Подари радость" будет проводиться на Забайкальской железной дороге уже в седьмой раз, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗабЖД.