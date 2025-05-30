Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожные волонтеры организуют мероприятие «Подари радость» на восьми станциях Забайкальской железной дороги в День защиты детей.

2025-05-30 09:22
Железнодорожные волонтеры организуют мероприятие «Подари радость» на восьми станциях Забайкальской железной дороги в День защиты детей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1-го июня, волонтеры, связанные с железнодорожной отраслью, организуют мероприятие "Подари радость" на восьми станциях Забайкальской железнодорожной магистрали в Забайкальском крае и Амурской области. Это событие приурочено к Международному дню защиты детей. В Забайкалье данное мероприятие будет проведено в городах Чита, Борзя, Карымское, Шилка и Могоча, а в Амурской области - в Магдагачах, Шимановске и Белогорске.

Все посетители станций смогут принять участие в данном мероприятии. Для детей будут устроены различные активные игры, а также конкурсы на лучший рисунок на асфальте. Кроме того, волонтеры напомнят молодым жителям Забайкалья и Амурской области о правилах безопасного поведения рядом с железнодорожными путями перед началом летних каникул.

Мероприятие "Подари радость" будет проводиться на Забайкальской железной дороге уже в седьмой раз, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru