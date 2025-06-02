Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работники железной дороги осуществляют основной ремонт железнодорожного участка между Судимиром и Паликами в Брянском регионе.

2025-06-02 16:49
Второй этап основного ремонта второго главного пути на двухпутном перегоне Судимир – Палики в Брянской области начался 2 июня 2025 года и продолжится до 4 июля. Ремонтные работы будут проводиться на участке длиной 19,5 км. В ходе работ планируется уложить 3,8 км бесстыкового пути, выполнить сварку стыков, провести глубокую очистку балласта, заменить скрепления и выровнять путь.

Ремонтные работы будут проводиться в технологические "окна" с 08:00 2 июня до 08:00 6 июня, а также в эти же часы с 9 по 12, с 16 по 23 июня и с 30 июня по 4 июля. Во время ремонта движение поездов будет организовано по соседней линии. В связи с этим были внесены изменения в расписание пригородных поездов.

В марте, во время первого этапа ремонта на втором главном пути перегона Судимир – Палики, было уложено 16 км бесстыкового пути.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

