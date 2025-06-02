В рамках экологических инициатив, железнодорожники из Свердловска посадили около 20 тысяч деревьев.

В мае 2025 года сотрудники Свердловской железной дороги засадили около 20 тыс. деревьев и кустарников в рамках разнообразных экологических проектов и инициатив. Большие озеленительные акции прошли в лесных участках около Серова, Чусового и Екатеринбурга. Осенью планируется продолжить работы в других областях.

29 мая, в Всероссийский день посадки леса, железнодорожники вместе с представителями лесничества и волонтерами засадили 10,6 тыс. сосновых саженцев в окрестностях Серова.

В Пермском крае сотрудники СвЖД участвовали в международной акции «Сад памяти», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В лесном массиве возле города Чусового было высажено 4,4 тыс. деревьев. В пределах Екатеринбургского лесничества благодаря усилиям железнодорожников лесной фонд пополнился почти на 5 тыс. деревьев.

Холдинг «РЖД» является одним из ведущих природопользователей в стране. Экологическое благосостояние территорий, через которые проходят железнодорожные пути, является основным принципом его работы, а методы защиты окружающей среды постоянно улучшаются.

Особое внимание уделяется особо охраняемым природным территориям, которые находятся рядом с железной дорогой. Сотрудники железной дороги контролируют санитарное и экологическое состояние придорожной полосы, обеспечивают пожарную безопасность, высаживают защитные лесные насаждения. В рамках программ по восстановлению лесов СвЖД сотрудничает с лесничествами, которые определяют участки для посадки, подготавливают почву и посадочный материал (саженцы).

Фирма обычно поддерживает экологические инициативы и кампании. Железнодорожные работники участвуют в субботниках, где занимаются озеленением и улучшением условий на территориях железнодорожных предприятий, близлежащих парков и скверов. Участие в волонтерских акциях дает возможность каждому сотруднику сделать личный вклад в защиту окружающей среды, способствует улучшению экологической осведомленности и помогает решать специфические проблемы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.