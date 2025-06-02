Примерно 15 тысяч деревьев были посажены работниками железной дороги из Кирова во время проведения инициативы "Сад памяти".

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали посадили около 15 тысяч сосновых саженцев в Оричевском лесничестве Кировской области. Это было сделано в рамках ежегодной экологической акции "Сад памяти", организованной в сотрудничестве с региональными властями и другими учреждениями и предприятиями.

Основная цель этой акции - посадить 27 миллионов новых деревьев по всей стране в честь каждого павшего советского солдата во время Великой Отечественной войны.

Горьковская железная дорога осуществляет программу по восстановлению лесов, в рамках которой железнодорожники работают вместе с лесничествами, которые выбирают места для посадки, подготавливают почву и саженцы.

Проведение экологических мероприятий является одним из ключевых направлений работы Горьковской железной дороги. Основная задача - снизить негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей.

Акция "Сад памяти" проводится по инициативе Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.