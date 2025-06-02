Сезон летней производственной стажировки начался на Юго-Восточной детской железнодорожной линии.

12:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Трудовой семестр был запущен на Юго-Восточной детской железной дороге. В течение летнего периода около 400 учеников пройдут здесь производственную практику.

На торжественном собрании, посвященном началу практического обучения, заместитель руководителя ЮВЖД по кадровым и социальным вопросам Дмитрий Трошин представил коллективу сертификат на создание диспетчерского круга (симулятора для обучения специалистов управления перевозками) и набор оборудования для робототехнического кружка.

Наиболее активные молодые железнодорожники, победители и призеры всероссийских и региональных научно-технических конкурсов и выставок, были награждены почетными грамотами.

Юго-Восточная детская железная дорога находится в городе Лиски Воронежской области. Согласно учебной программе, с октября по май ученики изучают правила работы железных дорог и подвижного состава, безопасность на транспорте, основы профессий железнодорожников. Летом под руководством опытных наставников они применяют полученные знания на практике. Результатом практического обучения станет конкурс на звание «Лучший молодой специалист».

В настоящее время на Юго-Восточной детской железной дороге начался сезон летних пассажирских перевозок. Прогулочный поезд «Стрела» ходит с среды по воскресенье, сезон закончится в сентябре. Расписание движения «Стрелы» можно найти на официальном сайте ЮВЖД и на странице малой магистрали в социальной сети «ВКонтакте», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.