Транспортировка пассажиров по сети ОАО «РЖД» в мае увеличилась на 2,4%

11:42

Согласно оперативной информации, в мае 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов ОАО «РЖД» было отправлено 111,9 млн пассажиров, что на 2,4% больше, чем за тот же период предыдущего года. В числе отправленных пассажиров в пригородном транспорте было 101,2 млн человек (+2,3%), а в дальнем следовании – 10,7 млн (+3,6%).

В мае 2025 года пассажиропоток составил 11,7 млрд пасс.-км, что на 3,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В пригородном транспорте пассажиропоток увеличился на 2,5%, достигнув 3,2 млрд пасс.-км, а в дальнем следовании – на 3,3%, составив 8,5 млрд пасс.-км.

За первые 5 месяцев 2025 года было отправлено 507,5 млн пассажиров (+2,2% к тому же периоду 2024 года), включая 460,8 млн в пригородном транспорте (+2,3%) и 46,7 млн в дальнем следовании (+0,8%).

С начала 2025 года пассажиропоток на сети ОАО «РЖД» увеличился на 1,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 50,3 млрд пасс.-км, включая 13,7 млрд пасс.-км в пригородном транспорте (+2,6%) и 36,6 млрд пасс.-км в дальнем следовании (+1,1%).