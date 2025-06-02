Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка на сетях ОАО «РЖД» достигла 94,6 млн тонн в мае

2025-06-02 10:37
Согласно оперативным данным, в мае 2025 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 94,6 млн тонн, что на 9,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В мае 2025 года грузооборот упал на 3,4% в сравнении с маем 2024 года и составил 209,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии, за тот же период сократился на 2,7% и достиг 260,3 млрд тонно-км.

За период с января по май 2025 года объем погрузки, согласно оперативной информации, составил 465,2 млн тонн, что на 7,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Было погружено следующее количество грузов:

  • каменный уголь – 138,2 млн тонн (-3,4% к январю – маю 2024 года);
  • кокс – 4,3 млн тонн (-12%);
  • нефть и нефтепродукты – 82,9 млн тонн (-5,8%);
  • железная и марганцевая руда – 45 млн тонн (-0,2%);
  • черные металлы – 22,6 млн тонн (-16%);
  • металлолом – 3,1 млн тонн (-30,5%);
  • химические и минеральные удобрения – 30 млн тонн (+5,6%);
  • цемент – 7,8 млн тонн (-15,3%);
  • лесоматериалы – 11,4 млн тонн (-3,1%);
  • зерно – 8,9 млн тонн (-34,8%);
  • строительные материалы – 37,5 млн тонн (-20,7%);
  • руда цветных металлов и серное сырье – 7 млн тонн (+3,1%);
  • химические вещества и сода – 8,7 млн тонн (-2,9%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 11,1 млн тонн (-19,2%);
  • прочие грузы, включая контейнерные – 46,7 млн тонн (-6,2%).

С начала 2025 года грузооборот уменьшился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1049,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии, за тот же период сократился на 0,6% и достиг 1300,7 млрд тонно-км.

Главные убытки в масштабах в мае связаны с внутренними транспортировками строительных материалов (-19,4%) из-за уменьшения поставок товаров крупными щебеночными компаниями для строительного сектора. В связи с запланированными ремонтами на некоторых НПЗ сократилась отгрузка нефтяных товаров (-8,9%). Из-за уменьшения внутреннего спроса на продукцию металлургической отрасли упала погрузка черных металлов (-29,1%) и металлолома (-40%).

Тем не менее, отправка грузов по наиболее востребованному маршруту, в адрес портов Дальнего Востока, в мае увеличилась на 1,3%, включая каменный уголь – на 2,7%.

