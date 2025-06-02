Загрузка на сетях ОАО «РЖД» достигла 94,6 млн тонн в мае

Согласно оперативным данным, в мае 2025 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 94,6 млн тонн, что на 9,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
В мае 2025 года грузооборот упал на 3,4% в сравнении с маем 2024 года и составил 209,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии, за тот же период сократился на 2,7% и достиг 260,3 млрд тонно-км.
За период с января по май 2025 года объем погрузки, согласно оперативной информации, составил 465,2 млн тонн, что на 7,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Было погружено следующее количество грузов:
С начала 2025 года грузооборот уменьшился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1049,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии, за тот же период сократился на 0,6% и достиг 1300,7 млрд тонно-км.
Главные убытки в масштабах в мае связаны с внутренними транспортировками строительных материалов (-19,4%) из-за уменьшения поставок товаров крупными щебеночными компаниями для строительного сектора. В связи с запланированными ремонтами на некоторых НПЗ сократилась отгрузка нефтяных товаров (-8,9%). Из-за уменьшения внутреннего спроса на продукцию металлургической отрасли упала погрузка черных металлов (-29,1%) и металлолома (-40%).
Тем не менее, отправка грузов по наиболее востребованному маршруту, в адрес портов Дальнего Востока, в мае увеличилась на 1,3%, включая каменный уголь – на 2,7%.