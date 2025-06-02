Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительное движение поездов до Моховых гор будет осуществляться до 1 ноября 2025 года.

2025-06-02 10:23
Дополнительные пригородные электропоезда по маршруту Нижний Новгород – Моховые горы будут курсировать до 1 ноября 2025 года, сообщает Горьковская железная дорога.

Увеличение числа составов на данном направлении связано с началом ремонтных работ на Борском мосту.

Поездка на электричке по маршруту Нижний Новгород – Моховые горы предоставляет возможность быстро и комфортно добраться до пункта назначения, избегая автомобильных пробок в период летнего дачного сезона.

Сейчас между Нижним Новгородом и станцией Моховые Горы ежедневно курсируют 24 пригородных электропоезда с четырьмя вагонами. В зависимости от пассажиропотока количество вагонов может быть увеличено до шести.

Пассажиры могут узнать расписание поездов на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на вокзалах и в пригородных кассах, информирует служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

