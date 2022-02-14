Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Западному экспрессу» на маршруте Уфа – Приютово назначается дополнительная остановка

2022-02-14 11:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 15 февраля в целях улучшения уровня транспортной доступности и повышения качества пригородных железнодорожных перевозок назначается дополнительная остановка на станции Шингак-Куль скорому пригородному поезду «Западный экспресс» на маршруте Уфа – Приютово. С 16 февраля остановка на станции Шингак-Куль будет назначена поезду и в обратном направлении со станции Приютово до Уфы.

Также в апреле текущего года для обеспечения максимального удобства пассажиров запланировано открытие билетной кассы на станции Шингак-Куль.

Приобрести билет на «Западный экспресс» можно в пригородных кассах, в поезде и терминалах самообслуживания, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действительны все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников и студентов. Напомним, что при посадке в поезд необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

