Изменения в расписании вечернего рейса «Ласточки» на маршруте Светлогорск – Калининград ожидаются 7 июня.

2025-06-02 10:17
Вечерний электропоезд, отправляющийся 7 июня 2025 года из Светлогорска-2 в Калининград, будет задержан на 50 минут и отправится в 23:30.

Изменение расписания связано с празднованием Дня города в Светлогорске. Поезд "Ласточка" пройдет через Переславское, сделав все остановки, и прибудет на Южный вокзал в 00:30 8 июня.

В день праздничных мероприятий на Светлогорском направлении через Переславское будет работать 40 пригородных поездов.

Полную информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО "КППК", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в телеграм-боте "Электрички РЖД", сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

