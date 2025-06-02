Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Мероприятия, направленные на предотвращение травматизма, были проведены на Восточно-Сибирской железной дороге в День охраны детей.

2025-06-02 10:04
В рамках Международного дня защиты детей на главных вокзалах и станциях Восточно-Сибирской железной дороги прошли мероприятия, целью которых было предотвращение несчастных случаев с участием несовершеннолетних на территории движения поездов.

В Иркутске вокзал Иркутск-Пассажирский и Детская железная дорога (ДЖД) стали местами проведения профилактических мероприятий. Здесь прошла обычная акция «Подари радость». Так, на вокзале волонтеры ВСЖД в игровой форме напоминали молодым иркутянам о правилах безопасности.

На Восточно-Сибирской детской железной дороге в ожидании поездов молодые пассажиры вместе с волонтерами участвовали в развивающих играх, соревновались в ловкости на спортивных площадках, изучали основные железнодорожные профессии, проверяли свои знания по безопасности. Среди учеников ДЖД прошло награждение победителей и призеров конкурса «Лучший юный инспектор по технике безопасности на железнодорожном транспорте».

В Тайшете главные мероприятия проходили в Центральном парке культуры и отдыха. Волонтеры ВСЖД организовали для детей экологическую викторину.

На вокзалах Улан-Удэ и Северобайкальска для юных пассажиров устраивались интерактивные игры и конкурсы рисунков на асфальте. Каждый участник получил в подарок от железнодорожников тематические сувениры и буклеты с правилами безопасного поведения на железнодорожных путях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

