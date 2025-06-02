На железнодорожной линии Красноярска будут добавлены 4 новых маршрута для пассажиров пригородных поездов.

09:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В летнее время пассажиры, пользующиеся услугами Красноярской железной дороги, получат возможность воспользоваться четырьмя дополнительными маршрутами электричек. Эти маршруты будут обслуживать популярные "дачные" направления в Красноярском крае.

Начиная с 3 июня 2025 года, из Зеледеево будут отправляться вечерние электрички:

по вторникам и четвергам – Зеледеево – Красноярск-Северный;

по воскресеньям – Зеледеево – Базаиха.

Время отправления с Зеледеево – 19:47.

С 4 июля по пятницам на маршруты выйдут следующие электрички:

Базаиха – Кемчуг (время отправления с Базаихи – 17:01):

Кемчуг – Красноярск (время отправления с Кемчуга – 20:20).

Дополнительные рейсы будут осуществляться до 28 сентября 2025 года.

Для уточнения расписания можно обратиться по бесплатному номеру телефона Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.