На железнодорожной линии Красноярска будут добавлены 4 новых маршрута для пассажиров пригородных поездов.

В летнее время пассажиры, пользующиеся услугами Красноярской железной дороги, получат возможность воспользоваться четырьмя дополнительными маршрутами электричек. Эти маршруты будут обслуживать популярные "дачные" направления в Красноярском крае.
Начиная с 3 июня 2025 года, из Зеледеево будут отправляться вечерние электрички:
Время отправления с Зеледеево – 19:47.
С 4 июля по пятницам на маршруты выйдут следующие электрички:
Дополнительные рейсы будут осуществляться до 28 сентября 2025 года.
Для уточнения расписания можно обратиться по бесплатному номеру телефона Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.