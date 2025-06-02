Маршрут "грузового экспресса" для перевозки лесных грузов с севера Свердловской области был разработан Свердловской железной дорогой.

«Грузовые экспрессы» для перевозки лесоматериалов с севера Свердловской области в Башкортостан начинает запускать Свердловская железная дорога. Первый состав в тестовом режиме доставил на деревообрабатывающий завод в Уфе более 3,6 тыс. тонн сырья. Предполагается, что поезда по маршруту Серов-Сортировочный – Шакша будут отправляться по графику раз в 10 дней.

С начала года СвЖД по запросам клиентов разработала 3 новых маршрута «грузовых экспрессов» в Пермском крае, Тюменской и Свердловской областях. Всего в настоящее время в рамках сервиса перевозки осуществляются по 48 направлениям. Наибольшим спросом пользуются внутридорожные маршруты Агириш – Верхнекондинская, Алябьево – Верхнекондинская, Агириш – Верхнекондинская – Соболиная, Екатеринбург-Сортировочный – Сургут, Пашия – Войновка – Пашия и др.

Свердловская железная дорога активно внедряет логистические сервисы, которые помогают предприятиям снижать транспортную составляющую в конечной цене продукции. Так, услуга «Грузовой экспресс» дает клиентам возможность на опорной станции включать необходимое количество вагонов в состав регулярных поездов, курсирующих по расписанию по постоянным маршрутам. Это помогает производителям организовывать поставки готовой продукции по долгосрочным контрактам, а также осуществлять ритмичные технологические перевозки между собственными предприятиями. Дополнительно грузоотправителям предоставляется возможность заказать доставку групп вагонов от станции расформирования «экспрессов» до конечного получателя, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.